Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Она уже имеет ордена IV и III степени (присуждены в 2005 и 2008 году соответственно).

Винер воспитала несколько поколений многократных олимпийских чемпионок и чемпионок мира и Европы. В частности, на последних на данный момент Играх в Рио ее подопечная Маргарита Мамун выиграла золото в многоборье.