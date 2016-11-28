Ирина Винер-Усманова: "На Олимпиаде проводила тренировки онлайн"

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление сборной России на Олимпийских играх-2016. Она назвала героинями Яну Кудрявцеву и Маргариту Мамун.

– Два года перед Олимпийскими играми велись в сумасшедшем цейтноте – множество травм, гимнастки стали сменять одна другую. Что касается моего отсутствия на Олимпийских играх, я присутствовала там день и ночь... Сидела перед монитором и проводила тренировки онлайн. Яна Кудрявцева ни разу не выполнила на тренировках полной программы, ведь у нее был тяжелейший перелом. Но она смогла, выстояла, Яна – герой.

Не меньший герой и Рита Мамун. Когда она уезжала на Олимпиаду, умирал ее отец, которого она очень сильно любила. Когда я работала с ней, даже боялась спросить, жив ли еще ее папа. Чудо свершилось, и он прожил 22 дня. Дождался возвращения дочери и подержал в руках золотую медаль. (Любовь КОНЯЕВА)