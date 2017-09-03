Ирина Винер-Усманова: "Мы трудимся как рабы на галерах"

Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова отметила, что российские спортсменки проделывают большую работу, чтобы занимать наивысшие места на крупных турнирах. Сборная России в составе Анастасии Близнюк, Евгении Левановой, Ксении Поляковой, Софьи Скоморох, Анастасии Татаревой и Марии Толкачевой в субботу завоевала золото чемпионата мира в многоборье. Всего в активе команды на турнире шесть золотых, четыре серебряные и одна бронзовая награды.

- Мы много-много трудимся, с удовольствием, вся команда и я в том числе - приводит ТАСС слова Винер-Усмановой. - Мы все очень любим художественную гимнастику, всегда хотим показать что- то новое, работаем, как рабы на галерах. Претензий сегодня нет, они все сделали правильно, были, как я говорю, "в потоке".

Сначала рассказали про любовь в упражнениях с обручем, потом станцевали на дискотеке. А на второе упражнение мы берем всегда русскую музыку, на этот раз это был "Исламей" Балакирева. Музыка очень сложная, но они сегодня здорово справились, по-умному, нет никаких претензий.