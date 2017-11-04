Ирина Винер-Усманова: "Мужчины уже тренируются в сборной России по художественной гимнастике"

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отметила, что мужчины уже тренируются в сборной России. По ее словам, в перспективе они могут принимать участие в соревнованиях.

В августе президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ заявил, что организации понадобится немало времени, чтобы вывести мужскую художественную гимнастику на уровень крупных соревнований и достичь гендерного равенства в этом виде спорта.

- Мужчины уже тренируются в сборной России по художественной гимнастике, в перспективе они могут принимать участие в соревнованиях, - цитирует "Р-Спорт" Винер-Усманову.