13:54 | ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Ирина Винер-Усманова: "Мужчины уже тренируются в сборной России по художественной гимнастике"

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отметила, что мужчины уже тренируются в сборной России. По ее словам, в перспективе они могут принимать участие в соревнованиях.

В августе президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ заявил, что организации понадобится немало времени, чтобы вывести мужскую художественную гимнастику на уровень крупных соревнований и достичь гендерного равенства в этом виде спорта.

- Мужчины уже тренируются в сборной России по художественной гимнастике, в перспективе они могут принимать участие в соревнованиях, - цитирует "Р-Спорт" Винер-Усманову.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/rhythm_gym/20171104/1128203958.html

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dv2205

резко против гендерного равенства даже ради олимпийских наград

14:19