Ирина Винер-Усманова: "Кудрявцева, скорее всего, завершит карьеру"

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике Яна Кудрявцева, скорее всего, завершит карьеру из-за травм. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

- Кудрявцева после Олимпиады была в Германии, где врачи ей сказали, что нужно делать еще одну операцию на ноге, уже на другой, - цитирует ТАСС Винер-Усманову. - Потому что предыдущий перелом дал Яне осложнения уже на здоровую ногу. Пять операций уже, это наши слезы и боль, что такая красавица и необыкновенная гимнастка ушла так рано, но все решается свыше.

Сейчас Яна занимается личной жизнью, скорее всего, она закончит карьеру.