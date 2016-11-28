16:23 | ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Ирина Винер-Усманова: "Кудрявцева, скорее всего, завершит карьеру"

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Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике Яна Кудрявцева, скорее всего, завершит карьеру из-за травм. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Кудрявцева после Олимпиады была в Германии, где врачи ей сказали, что нужно делать еще одну операцию на ноге, уже на другой, - цитирует ТАСС Винер-Усманову. - Потому что предыдущий перелом дал Яне осложнения уже на здоровую ногу. Пять операций уже, это наши слезы и боль, что такая красавица и необыкновенная гимнастка ушла так рано, но все решается свыше.

Сейчас Яна занимается личной жизнью, скорее всего, она закончит карьеру.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3819853

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КОММЕНТАРИИ (2)
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joleger

на износ...

17:07

shpasic

жаль, что Яне так рано приходится завершать карьеру.

16:32

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