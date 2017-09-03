Ирина Винер-Усманова: "Дина и Арина Аверины - герои, которые перевернули сами себя"

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова похвалила сестер Дину и Арину Авериных за успешное выступление на чемпионате мира-2017. Гимнастки завоевали все пять золотых наград турнира - Дина выиграла упражнения с обручем и булавами и победила в многоборье, а Арина стала первой в упражнениях с мячом и лентой.

- Дина и Арина - они герои, которые перевернули сами себя, - цитирует ТАСС Винер-Усманову. - Девочки были маленькими технарями, они делали интересные элементы, но все это было "что соловей живой - что заводной", и это не совсем нам подходило. Поэтому была очень нелегкая работа.

Они - девочки честные, очень старались, и потом в итоге начали улыбаться, стрелять глазами. Они сидели перед зеркалом, смотрели, как нужно работать глазами и как притягивать к себе публику. И это было очень здорово, потому что они на этих соревнованиях показали себя настоящими актрисами. Это была огромная разница между маем месяцем, когда они проигрывали итальянской девочке, которая сейчас заняла место во второй восьмерке.