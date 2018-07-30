Гроссмейстер Карякин поздравил Винер-Усманову с юбилеем

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова сегодня отмечает 70-летие. С юбилеем ее поздравил гроссмейстер Сергей Карякин - коллега по работе в Общественной палате РФ, где Винер-Усманова является председателем Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни.

- Не надо быть специалистом в художественной гимнастике, чтобы заглянуть в послужной список Ирины Александровны и увидеть, сколько замечательных спортсменов она воспитала, сколько воспитано ею золотых олимпийских чемпионов, которые являются гордостью нашей страны, - отметил Карякин. - Ей понятны проблемы профессионального спорта, и она всячески отстаивает их интересы в Общественной палате в качестве председателя Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни.

Хочу пожелать Ирине Александровне огромного здоровья, профессиональных успехов, чтобы она так же продолжала готовить для страны новых чемпионов.

Под руководством Винер-Усмановой сборной России в шести олимпийских циклах завоевано 16 олимпийских медалей: 10 золотых, четыре серебряные и две бронзовые