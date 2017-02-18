Филипп Киркоров заявил, что хотел бы отдать дочь в художественную гимнастику к Ирине Винер-Усмановой

Знаменитый певец Филипп Киркоров стал гостем турнира по художественной гимнастике "Кубок чемпионов "Газпром". Он признался, что хотел бы, чтобы его дочь занималась этим видом спорта.

– Это потрясающие девочки, наша будущая гордость, – сказал Киркоров, принявший участие в церемонии награждения спортсменок, завоевавших медали в многоборье. – За столько лет Ирина Винер-Усманова воспитала столько легендарных девочек!

Я свою дочь хочу привести к Ирине Александровне. Она уже видела ее, оценила данные. Ирина Александровна воспитала таких личностей, что я подумал, что лучшая школа для ребенка – это школа Винер. (Елена СОБОЛЬ)

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