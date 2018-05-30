Фестиваль "Алина" - скоро на ТВ

21 мая в Ледовом дворце ВТБ прошел юбилейный фестиваль художественной гимнастики "Алина". Это масштабное событие уже десятый год организует Благотворительный фонд Алины Кабаевой

Лейтмотивом фестиваля-2018 стала тема детской мечты. Множество артистов, совсем юные гимнастки со всех концов нашей страны, олимпийские чемпионы, лучшие музыкальные и танцевальные коллективы России собрались на одной сцене и подарили зрителям настоящий праздник спорта.

3 июня в 11.20 (мск) вы сможете увидеть фестиваль на канале "Россия 1". А пока мы предлагаем вам наш видеосюжет об этом уникальном событии.