Федерация гимнастики Испании расследует инцидент с Винер-Усмановой

Королевская федерация гимнастики Испании пока не может найти объяснений инциденту с падением декораций во время чемпионата Европы по художественной гимнастике. По словам представителя оргкомитета и федерации Исабель Саган, будет проведено расследование

Часть заградительных декораций обвалилась в субботу спортивном зале в испанской Гвадалахаре во время соревнований в рамках чемпионата Европы. Пластиковый щит размером примерно 3×7 метров, закрывавший балкон второго яруса, упал вниз ровно над коридором, из которого спортсменки выходят на помост. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ)Ирина Винер-Усманова, наблюдавшая за выступлением с лентой россиянки Анастасии Сергеевой, оказалась под упавшим щитом, но не пострадала.

– Самое главное, что мы хотим принести извинения всей российской делегации и Всероссийской федерации художественной гимнастики, – цитирует "РИА Новости" Саган. – Мы очень и очень огорчены произошедшим, которому нет объяснения. Пока что мы не можем объяснить, что именно случилось. Мы проведем расследование этого инцидента.

Фирма, которая занималась оформлением зала, очень высокого уровня, но пока они не могут дать объяснений. Пока что мы можем только попросить прощения у российской делегации, и лично у Ирины Винер-Усмановой, присутствие которой здесь является огромной честью для нас.