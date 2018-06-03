11:28 | ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Европейский гимнастический союз извинился перед Винер-Усмановой за падение баннера

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Президент Европейского гимнастического союза Фарид Гаибов извинился перед главой Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой за инцидент, произошедший 2 июня на чемпионате Европы. Во время турнира в Гвадалахаре на нее упал баннер, который был частью декорации.

– От лица Европейского гимнастического союза я хочу принести большие извинения российской делегации и самой Ирине Александровне за тот инцидент, который случился вчера вечером, мне очень жаль, что так произошло, – цитирует ТАСС Гаибова. – Сегодня с утра к нам приехали представители компании, занимавшейся оформлением зала. Они работают на рынке 12 лет, и никогда ранее ничего подобного у них не случалось. Знаю, что испанская федерация уже также принесла свои извинения.

Отметим, что Винер-Усманова не пострадала во время падения на нее баннера.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5258419

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Slim Taller

Теперь её так и называют :"Баннер-Усманова".

11:48

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