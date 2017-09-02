Дина Аверина: "Вкус побед почувствовали в шесть лет"

Сестры-близняшки Дина и Арина Аверины, завоевав золото и серебро чемпионата мира по художественной гимнастике для России в многоборье, поделились с журналистами самыми первыми эмоциями от успеха. По словам спортсменок, впервые о победе на чемпионате мира они задумалис в шесть лет.

- Что вам сказала Ирина Александровна, когда стало ясно: вы – лучшие в мире?

Арина: – Она очень счастлива и довольна! Поздравила, сказала, что мы справились с задачей, а Россия по-прежнему лучше всех.

Дина: - Отметила, что мы старались, трудились, хорошо выступали. А после ленты сказала мне, что я уже точно чемпионка мира!

- А до этого, после двух золотых медалей в предыдущие дни, не говорила этого?

Дина: – Нет!

- У вас обеих перебинтованы ноги, это связано с травмами?

Арина: – Эту травму я получила в Казани, перед Кубком мира - буквально за неделю, даже наступать на ногу не могла.

- Но здесь выступать повреждение не мешало?

Дина: – Адреналин!

Арина: – Да, адреналин был такой, что ничего не чувствовала.

Дина: – У меня еще старая травма, перед чемпионатом Европы получила, и из-за этого мы не полетели на Кубок мира в Софию. Но после чемпионата Европы, спасибо Ирине Александровне, мы полетели в Германию с Сашей Солдатовой лечиться, и сейчас я этой повязкой просто уже страхуюсь.

- Ирина Александровна говорит всегда, что после каждой победы, как только сходишь с пьедестала, все начинается с начала. Это тяжело - начинать с нуля?

Дина: – Нет, наоборот мы стараемся каждый раз доказывать, что можем больше.

- А помните ваш первый подиум, когда вы были маленькими еще?

Арина: – Да, мне было четыре годика. На самом деле, помню очень плохо. Помню, что мы просто носились по залу, и нас не могли успокоить, не могли ничего с нами сделать.

- Тогда уже сразу захотелось стать чемпионкой мира?

Дина: – Тогда еще об этом не думали, а вот когда в шесть лет поехали в Москву, уже почувствовали вкус этого, захотелось развиваться дальше. (Елена СОБОЛЬ)