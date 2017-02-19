Дина Аверина победила в упражнениях с лентой на "Гран-при Москвы"

Россиянка Дина Аверина стала лучшей в упражнениях с лентой на "Гран-при Москвы". Она с суммой в 18,550 балла опередила свою сестру Арину (18,450) и белоруску Катерину Галкину (16,850). Также Дина Аверина победила в упражнениях с булавами, набрав 19,450 балла. Второй стала россиянка Юлия Бравикова (18,550), замкнула тройку лучших Линой Ашрам (17,700) из Израиля.

В групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками победила сборная России, получившая 18,850 балла. Вторыми стали болгарки (17,450), третье место заняли гимнастки Египта (11,600).