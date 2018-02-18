Дина Аверина: "На "Гран-при Москвы" плакала от боли и эмоций"

Российская гимнастка Дина Аверина не сдержала слез после выступления в упражнениях с булавами на "Гран-при Москвы". Аверина выиграла два золота - в упражнениях с булавами и обручем. Ранее она рассказала, что ее сестра Арина не смогла выступить в финале "Гран-при" из-за травмы.

- Есть старая боль, а еще и новую получила на "Гран-при", - цитирует "Р-Спорт" Дину Аверину. - Было тяжело выступать без Ариши. Плюс эмоции – все вместе накопилось, вот и расплакалась. Это та боль, которую можно вылечить за выходной. Я привыкла уже: отдохнем один-два дня, можно продолжать работать

Я не очень довольна, потому что получилось не все, что задумывала. Но я очень рада, что я наконец вышла, спустя пять месяцев. Я скучала по зрителям, по эмоциям – мне этого не хватало. Я думаю, что по первому старту не стоит судить о программах, пока мне нравятся все программы одинаково. Я знаю, что надо очень много работать, чтобы показать то, чего мне сегодня не удалось.

В упражнениях с обручем, булавами и лентами мы очень много раз меняли музыку, пробовали разное. Вот мяч, например, мы как с первого раза составили, так и оставили. Булавы поменяли где-то за неделю до соревнований, потому что работала-работала, но не получалось. И решили заменить.