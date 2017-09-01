Дина Аверина: "Мы с Ариной поддерживаем друг друга"

Российская гимнастка Дина Аверина подчеркнула, что неидеально исполнила упражнение с лентой на чемпионате мира. Спортсменка завоевала в этой дисциплине серебро, уступив сестре-близнецу Арине Авериной. Ранее Дина Аверина также выиграла упражнения с булавами и обручем и стала второй в упражнениях с мячом, также проиграв Арине.

- Видимых ошибок с лентой не было, но на самом деле они, конечно, были, - сказала Дина Аверина. - Понимала, что не везде справлялась с предметом - еще чуть-чуть, и я бы ленту завязала или потеряла. Для себя я справилась, заняла второе место. В многоборье будет тяжело, выступаем третий день подряд - сил уже нет, но мы будем стараться. Мы с Ариной поддерживаем друг друга, наверное, это нам помогает.

- У вас необычный купальник под упражнение с лентой.

- В комбинезоне выступать удобно. Мы специально тренируемся в Новогорске в соревновательных купальниках, чтобы, например, ленточка не цеплялась за цветок. (Елена СОБОЛЬ)