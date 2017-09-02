Дина Аверина: "Это такой кайф, что все закончилось!"

Сестры-близняшки Дина и Арина Аверины, завоевав золото и серебро чемпионата мира по художественной гимнастике для России в многоборье, поделились с журналистами самыми первыми эмоциями от успеха. Они отметили, что чувствуют приятную усталость после выступления.

- На зуб попробовали медаль уже?

Дина: - Конечно! Как только получили и потом когда фотографировались. Заслуженная!

- Что внутри сейчас?

Арина: – Эмоции не передать словами, если честно. Но и немного усталость чувствуется.

Дина: – Приятная усталость! Это таким трудом заработанные медали. Я очень счастлива, были даже слезы радости. Когда Ариша еще меня встречала, и мы обнялись, тогда начали вместе плакать от счастья.

- Дина, по вашим глазам видно, что сейчас вы по-настоящему счастливы.

Дина: – Да, я действительно очень счастлива. Во-первых, потому что все закончилось. Во-вторых, все так хорошо сложилось. Хочу сказать всем огромное спасибо, а сейчас, конечно, будем отдыхать. Это такой кайф, что все закончилось!

- Дина, во время последнего выступления у вас лента запуталась, весь зал ахнул! Что произошло?

Дина: – Да, я это заметила перед поворотом. Когда крутила поворот, думала: "Как его развязать, этот бант?" Ведь это уже все, это конец. И когда я завершала поворот, я сильно дернула лентой и поняла, что бантика больше нет! Была благодарна просто всем за это.

- Впереди олимпийский цикл, он уже ваш, что чувствуете?

Арина: – Пока еще не совсем понимаем, что ждет нас впереди, загадывать не будем. Главное – чтобы было здоровье.

- Кому сделаете сегодня первый звонок?

Арина: - Родители никогда не смотрят наши выступления, и первый звонок будет им. Но они уже знают, как мы выступили, они не смотрят трансляцию, но смотрят результаты в интернете. (Елена СОБОЛЬ)