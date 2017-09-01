Дина Аверина - чемпионка мира в многоборье! Арина Аверина - вторая

Россиянка Дина Аверина стала чемпионкой мира в многоборье. Ее сестра-близнец Арина заняла второе место. Тройку лидеров замкнула Линой Ашрам из Израиля.

Ранее сестры завоевали золотые медали во всех отдельных дисциплинах. Дина выиграла упражнения с обручем и булавами, а Арина - с мячом и лентой. Дина в этих дисциплинах стала второй, Арина заняла второе место в упражнении с обручем, а в булавах завоевала бронзу, уступив серебро Катерине Галкиной из Белоруссии.

Пезаро (Италия)

Чемпионат мира

Многоборье

1. Д. АВЕРИНА (Россия) - 74,700

2. А. АВЕРИНА (Россия) - 73,450

3. Ашрам (Израиль) - 70,025