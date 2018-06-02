Часть декораций чемпионата Европы обвалилась после выступления россиянки

Часть декораций в спортивном зале в испанской Гвадалахаре обвалилась во время чемпионата Европы, сообщает "Р-Спорт". Пластиковый щит размером примерно 3х7 метров, закрывавший балкон второго яруса, упал вниз ровно над коридором, из которого спортсменки выходят на помост.

Инцидент произошел сразу после выступления с лентой российской юниорки Анастасии Сергеевой. Сотрудники оргкомитета быстро ликвидировали последствия ЧП, и выступление сборной Украины в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками началось без задержек.