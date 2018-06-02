20:15 | ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Часть декораций чемпионата Европы обвалилась после выступления россиянки

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Часть декораций в спортивном зале в испанской Гвадалахаре обвалилась во время чемпионата Европы, сообщает "Р-Спорт". Пластиковый щит размером примерно 3х7 метров, закрывавший балкон второго яруса, упал вниз ровно над коридором, из которого спортсменки выходят на помост.

Инцидент произошел сразу после выступления с лентой российской юниорки Анастасии Сергеевой. Сотрудники оргкомитета быстро ликвидировали последствия ЧП, и выступление сборной Украины в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками началось без задержек.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/rhythm_gym/20180602/1137586919.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alex_alex

Как-то всё так.

21:04

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