Арина Аверина: "Сначала отточим программы для многоборья, и только потом спать"

Российская гимнастка Арина Аверина отметила, что до того, как лечь спать, она и ее сестра-близнец Дина отработают завтрашние программы на финал многоборья. Сестры в квалификации показали два лучших результата. Кроме того, Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с булавами и обручем и серебро - в ленте и мяче. Арина Аверина стала первой в упражнениях с лентой и мячом, второй - в упражнениях с обручем, а в булавах завоевала бронзу.

- С булавами не допустила потерь, но поймала неправильно, и меня наказали - сняли баллы за это, - сказала Арина Аверина. - Многоборье - это сложно морально и физически, но мы найдем завтра в себе силы доказать, что Россия - лучшая. Сестринская поддержка нам помогает.

- Что говорит вам Ирина Винер-Усманова после выступления?

- Она хвалит, если есть какие-то ошибки - говорит сразу, чтобы исправить.

- Сейчас пойдете домой высыпаться перед завтрашним многоборьем?

- Сейчас мы будем тренироваться, оттачивать завтрашние программы. И только потом пойдем спать. (Елена СОБОЛЬ)