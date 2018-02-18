18:08 18 февраля | ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Арина Аверина получила травму на "Гран-при Москвы"


Двукратная чемпионка мира Арина Аверина получила травму на московском этапе "Гран-при", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на ее сестру Дину. Арина Аверина накануне показала второй результат в индивидуальном многоборье на Кубке чемпионов, являвшимся также квалификацией "Гран-при". Победу одержала Дина Аверина. В воскресенье Арина не вышла на старты.

- Ариша получила травму. Пока неизвестно, насколько она серьезная – завтра будет ясно. Надеюсь, что там все более или менее нормально, - цитирует "Р-Спорт" Дину Аверину.

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https://rsport.ria.ru/rhythm_gym/20180218/1132844652.html

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