Арина Аверина: "Момент счастья испытали, завтра все начинается заново"

Российская гимнастка Арина Аверина отметила, что не стоит расслабляться после первого успешного дня на чемпионате мира в итальянском Пезаро. Россиянка стала первой в упражнении с мячом и завоевала серебро с обручем, а ее сестра Дина взяла золото в упражнении с обручем и стала второй с мячом.

- Я знала, что Дина выступила чисто и хорошо с обручем, поэтому спокойно выходила и сделала свою программу, - заявила Арина. - На второе упражнение с мячом уже выходила выступить для зрителя, для тренеров и для себя, это было чисто в кайф. Итальянские композиции здесь публика принимает очень хорошо. Особых сложностей не было, мы настраивали себя не так, что "вот, это чемпионат мира". Да, мы понимаем ответственность, но стараемся настраивать себя, как на обычные соревнования.

- Момент счастья испытали?

- Испытали.

- Как теперь забыть про золото и идти дальше?

- Как говорит Ирина Александровна, "сошла с пьедестала и начинай все с начала, ты уже никто и надо работать дальше". Завтра все начинается заново. (Елена СОБОЛЬ)