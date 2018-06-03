Арина Аверина: "Каждый год начинается с самого начала, ты - никто, и звать никак"

Гимнастка сборной России Арина Аверина подчеркнула, что она и ее сестра-близнец Дина выступили на чемпионате Европы в Испании на максимуме возможностей. Арина стала чемпионкой в многоборье, Дина завоевала серебро.

- Очень благодарна Ирине Александровне Винер-Усмановой и нашему тренеру Вере Николаевне Шаталиной, что они сумели меня подготовить, и мы показали практически свой максимум, отсюда и такие хорошие результаты, - цитирует ТАСС Арину Аверину. - До последнего не знали, кто поедет из нас выступать за Россию, потому что и Дина была травмирована, и у меня начало года не очень складывалось.

Не волновалась, потому что не видела ни одной оценки своих соперников, даже свои оценки некоторые не видели, а просто выходили и показывали все, что мы можем. А так каждый год начинается с самого начала, ты - никто, и звать никак. Никаких званий, все забыли и начинаем все сначала.