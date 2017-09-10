Андрей Родионенко претендует на место в исполкоме Европейского гимнастического союза

Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России и главный тренер национальной команды Андрей Родионенко может получить место в исполкоме Европейского гимнастического союза. Выборы пройдут 2 декабря в Сплите.

- Андрей Федорович Родионенко, который сейчас является членом исполкома европейской федерации, будет претендовать на место в этом органе и на декабрьских выборах. Также мы выдвинули кандидатуру Дмитрия Андреева в технический комитет мужской спортивной гимнастики, – цитирует ТАСС собеседника из ФСГР.