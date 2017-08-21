Амина Зарипова: "У Авериных большие шансы на чемпионате мира"

Тренер олимпийской чемпионки-2016 Маргариты Мамун Амина Зарипова считает, что дебютантки чемпионата мира Дина и Арина Аверины могут успешно выступить на мировом первенстве, которое пройдет в итальянском Пезаро с 30 августа по 3 сентября. Специалист отметила, что на турнире близнецам могут помочь родственные связи.

– Забегать вперед мы, спортсмены, не любим, – цитирует "Р-Спорт" Зарипову. – Не знаю, кто вообще из спортсменов рассчитывает занять какие-то определенные места. Мы занимаемся, в первую очередь, спортом. Может случиться разное. Тем более, это чемпионат мира, первый чемпионат мира для девочек. Это совершенно другой уровень и другой статус соревнований, и они это прекрасно понимают. Как они справятся – покажет время, но то, что у них есть большие шансы, мы тоже этого скрывать не будем.

Плюс их родственные связи, они близнецы, и у них очень крепкая связь. И если одна, не дай бог, совершает ошибку, то вторая за сестренку выполняет и исправляет ситуацию.