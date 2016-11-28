18:20 | ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Амина Зарипова: "Хочется верить, что Кудрявцева восстановится"

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Тренер олимпийской чемпионки Маргариты Мамун Амина Зарипова верит в возвращение Яны Кудрявцевой в большой спорт. Ранее сегодня президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила, что Кудрявцева может завершить карьеру из-за травм.

– Яна Кудрявцева – одна из величайших гимнасток 21-го века. У нее потрясающий покладистый характер, что очень важно для спортсмена. Такой бы каждому! Я ничего не слышала о том, что она завершает карьеру, но если это так, то явно не от хорошей жизни. У нее были травмы. Хочется верить, что она восстановится и через какое-то время снова вернется в большой спорт! Таких примеров было очень много… (Любовь КОНЯЕВА)

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