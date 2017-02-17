Алина Кабаева открыла "Кубок чемпионок "Газпром" в Москве

Сегодня в Москве стартовал "Кубке чемпионок "Газпром" имени Алины Кабаевой, который является квалификационным к первому в этом сезоне международному рейтинговому турниру "Гран-при Москва 2017".

В торжественной церемонии открытия в УСЗ "Дружба" приняли участие олимпийская чемпионка Алина Кабаева и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

– Для меня большая честь присутствовать на этом празднике спорта, – сказала Алина Кабаева. – В этом году к нам приехали в гости 32 страны – спасибо вам! Очень важно, чтобы вы выступали хорошо, ответственно, с настроением. Всем желаю удачи! Пусть победят сильнейшие!

Олимпийская чемпионка также отметила вклад тренера в ее спортивные успехи и достижения всей сборной России.

– За все успехи, которые у меня были, я всегда буду благодарить моего тренера – Ирину Александровну Винер. Мы столько лет первые на Олимпийских играх – я желаю, чтобы это никогда не кончалось!

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер нашей национальной команды Ирина Винер-Усманова, приветствуя участников и гостей соревнований, сделала свое пожелание спортсменкам.

– Вся наша жизнь посвящена только одному – чтобы вы, глядя на нас, гордились своей страной, – сказала она. – Я вам всем желаю, чтобы вы тренировались и для того, чтобы стать олимпийскими чемпионками, и для того, чтобы быть красивыми – с хорошей фигурой, с красивой походкой. Вы – лицо нашей страны.

В соревнованиях выступит сборная России в групповых упражнениях – олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро-2016, а также гимнастки сборной в личных упражнениях. Из иностранных участниц в Москву приехали Катерина Галкина (Белоруссия), Невяна Владинова (Болгария), Виктория Вайнберг-Филановски (Израиль), Николь Рупрехт (Австрия) и другие.

В финалах "Гран-при" 19 февраля примут участие 8 лучших спортсменок в каждом виде программы по результатам квалификации "Кубка чемпионок "Газпром", а также групповые команды. (Елена СОБОЛЬ)