Александра Солдатова: "Обещаю, что все доделаю и покажу все, что умею"

Российская гимнастка Александра Солдатова заявила, что в квалификации этапа Гран-при в Москве ей не удалось показать все, на что она способна. Солдатова за упражнение с обручем получила 17,700 балла, с мячом – 16,200, с булавами – 17,300, с лентой – 16,750, а в сумме многоборья – 67,950.

– Мне все мои программы нравятся, они мне по душе! От этого как раз и еще обиднее - в мяче, например, я много ошиблась, не все получилось, – цитирует "Р-Спорт" Солдатову. – От этого грустно, потому что мне нравится, и я хочу показать зрителям, как я могу делать, но не все получается. Но ничего, это первый старт, мы все доделаем, и я обещаю, что покажу все, что умею.