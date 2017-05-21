Александра Солдатова: "Командное золото чемпионата Европы для меня очень важно"

Лидер сборной России по художественной гимнастике Александра Солдатова, уже имеющая в своем активе золотые медали чемпионатов мира и Европы, считает очень важной победу в командном турнире европейского первенства, которое проходит в эти дни в Будапеште.

Российские спортсменки одержали победу в командном турнире, набрав в сумме 182,175 балла. Второе место заняли представительницы Белоруссии (171,450), третье – команда Болгарии (170,300). Чемпионками Европы стали Александра Солдатова и сестры Дина и Арина Аверины, а также юниорская команда России в групповых упражнениях (Ольга Садомская, Кристина Телятникова, Дарья Перевозчикова, Ксения Маркова, Елизавета Богацкова и Диана Менжинская).

– Я старалась выступить здесь по максимуму: что-то получилось, а что-то нет, с тренером пообщаемся и сделаем выводы, – приводит ТАСС слова Солдатовой. – Это медаль командная, для меня она очень важна. Не бывает медалей, которые не важны. Но нужно постоянно показывать свой максимум, над чем мы всегда работаем.