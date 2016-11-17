16:37 | СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

Выборы главы Федерации современного пятиборья России состоятся 20 января

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Отчетно-выборная конференция Федерации современного пятиборья России (ФСПР), скорее всего, состоится 20 января. Об этом сообщил главный тренер сборной России Андрей Моисеев.

- Выборы состоятся, скорее всего, 20 января. Пока что, кроме Аминова (Вячеслава Аминова, действующего президента ФСПР), никто не подавал заявки на выборы, - цитирует ТАСС Моисеева.

Аминов возглавляет ФСПР с 2009 года, с 2011 года он занимает пост вице-президента Международного союза современного пятиборья. Сборная России по современному пятиборью на Олимпийских играх 2016 года завоевала одну медаль. Александр Лесун выиграл золото, с 1479 очками установив новый олимпийский рекорд.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3792544

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