Вячеслав Аминов: "Звездная болезнь Лесуну точно не грозит!"

Вице-президент Международного союза современного пятиборья, глава Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов прокомментировал вручение Национальной премии в области физической культуры и спорта олимпийскому чемпиону Рио-2016 Александру Лесуну.

– Национальная премия в области физической культуры и спорта – это в первую очередь престижно как для самого Лесуна, так и для пятиборья в целом, - сказал Аминов. - Ведь в новейшей истории России подобных наград у нашего вида спорта еще не было. И федерация, и спортсмен невероятно счастливы. Александр такого абсолютно не ожидал! И это накладывает на него определенные обязательства в подготовке к Олимпиаде. Но Саша – самокритичный и звездная болезнь ему точно не грозит! Мы даже предлагали Лесуну несколько дней отдыха, но он отказался и продолжил тренироваться в полном объеме. (Любовь КОНЯЕВА)