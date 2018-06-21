Вячеслав Аминов: "Желаю нашим футболистам зарядиться энергией пятиборцев и добиться максимального результата!"

На чемпионате Европы среди юниоров, проходящем в Испании, мужская юниорская сборная России завоевала золотые медали в командных соревнованиях. На верхнюю ступень пьедестала поднялись Сергей Баранов, Андрей Зуев и Сергей Колбасенко.

– Я очень рад за наших ребят, – сказал президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов. – Не очень удачно начав соревнования, они сумели переломить ход борьбы, и в заключительном виде программы, беге со стрельбой, проявив характер и волю к победе, сумели опередить соперников и завоевать золотые медали.

Сейчас вся наша страна следит, прежде всего, за чемпионатом мира по футболу. Наша сборная выиграла первые матчи, у команд Саудовской Аравии и Египта. Но сейчас ее ждут куда более серьезные соперники. Поэтому мы желаем нашим футболистам взять пример с пятиборцев и добиваться успеха в любых, даже самых тяжелых ситуациях.