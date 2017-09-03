Вячеслав Аминов: "Смешанная эстафета в современном пятиборье может войти в программу Игр-2024"

Глава Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов сообщил, что смешанная эстафета в этом виде спорта может войти в программу Олимпийских игр 2024 года. По его мнению, на это может повлиять любовь президента МОК Томаса Баха к современному пятиборью.

- На ближайшей сессии МОК Клаус Шорманн (президент UIPM (Международного союза современного пятиборья. - Прим. "СЭ") будет представлять смешанную эстафету на примере Кубка Кремля, - цитирует "Р-Спорт" Аминова. - Приятно, что его презентация будет основана именно на примере Кубка Кремля, на примере России. Томас Бах приезжал на последний конгресс UIPM, где пусть и обтекаемо, но весьма положительно отзывался о смешанной эстафете. Бах любит пятиборье, потому что фехтование – это часть пятиборья. Сказал бы, что смешанную эстафету реально увидеть на Олимпиаде уже в 2024 году.

Думаем о проведении в России крупного международного турнира уровня чемпионата Европы, чемпионата мира. Вопрос здесь не в финансах, просто турнир должен быть к чему-то приурочен, как, например, чемпионат мира в 2016 году мы провели перед Олимпиадой в Рио. Просто так проводить не хочется, пока думаем, к чему турнир может быть приурочен.

Напомним, 131-я сессия МОК состоится в Лиме с 13 по 16 сентября.