У российских пятиборцев появится база в Челябинске

Претенденты в олимпийскую сборную России по современному пятиборью смогут начать тренировки в Челябинской области с 2019 года, когда в регионе будет завершено строительство специализированного спортивного центра. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер. По его словам, на сегодняшний день у российских пятиборцев нет комплексной базы, где можно было бы проводить все тренировки, а также соревнования.

- С 2019 года, когда будет завершено строительство областного Центра современного пятиборья, у нас смогут одновременно тренироваться порядка 250 спортсменов по этому виду спорта. Суммарная пропускная способность областного Центра современного пятиборья составит около 40 тыс. человек в год.