Сборная России заняла пятое место в медальном зачете чемпионата мира по современному пятиборью, который сегодня завершился в Египте. Команда завоевала золотую, серебряную и бронзовую медали. Первое место на турнире заняла Гульназ Губайдуллина, второе - женская команда в составе Губайдуллины, Ульяны Баташовой и Анны Буряк, третье - мужская команда в составе Ильи Фролова, Кирилла Белякова и Александра Лесуна.

Победителями зачета стали немцы, которые завоевали два золота, одно серебро и одну бронзу. Второй стала Корея (2 золота), третеье - команды Египта и Венгрии (1 золота и 2 серебра).