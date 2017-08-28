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22:28 | СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете чемпионата мира


Сборная России заняла пятое место в медальном зачете чемпионата мира по современному пятиборью, который сегодня завершился в Египте. Команда завоевала золотую, серебряную и бронзовую медали. Первое место на турнире заняла Гульназ Губайдуллина, второе - женская команда в составе ГубайдуллиныУльяны Баташовой и Анны Буряк, третье - мужская команда в составе Ильи Фролова, Кирилла Белякова и Александра Лесуна.

Победителями зачета стали немцы, которые завоевали два золота, одно серебро и одну бронзу. Второй стала Корея (2 золота), третеье - команды Египта и Венгрии (1 золота и 2 серебра).

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