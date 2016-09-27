Призовой фонд Кубка Кремля по современному пятиборью составит 100 тысяч долларов

Призовой фонд розыгрыша Кубка Кремля по современному пятиборью составит 100 тысяч долларов в рублевом эквиваленте, информирует ТАСС. Об этом сообщил президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.

Кубок Кремля пройдет на двух московских площадках. Соревнования по фехтованию и плаванию состоятся в спортивном комплексе ЦСКА – во Дворце спортивных единоборств и в бассейне ЦСКА соответственно. Заключительные дисциплины – конкур и "комбайн" (бег и стрельба), а также церемонии открытия и награждения состоятся на конно-спортивной базе ЦСКА. Кубок Кремля по современному пятиборью пройдет 2 октября.