15:10 | СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

Призовой фонд Кубка Кремля по современному пятиборью составит 100 тысяч долларов

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Призовой фонд розыгрыша Кубка Кремля по современному пятиборью составит 100 тысяч долларов в рублевом эквиваленте, информирует ТАСС. Об этом сообщил президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.

Кубок Кремля пройдет на двух московских площадках. Соревнования по фехтованию и плаванию состоятся в спортивном комплексе ЦСКА – во Дворце спортивных единоборств и в бассейне ЦСКА соответственно. Заключительные дисциплины – конкур и "комбайн" (бег и стрельба), а также церемонии открытия и награждения состоятся на конно-спортивной базе ЦСКА. Кубок Кремля по современному пятиборью пройдет 2 октября.


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3657361

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