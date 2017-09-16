Мола и Даффи - двукратные чемпионы мира по триатлону

Испанец Марио Мола завоевал титул чемпиона мира по триатлону. Он пришел к финишу третьим, но этого было достаточно, чтобы победить, набрав 4728 очков. Таким образом, Мола защитил звание чемпиона. Вторым стал еще один испанец Хавьер Гомес Нойя (4311), третьим норвежец Кристиан Блумменфельт (4281).

В соревновании среди женщин победу одержала представительница Бермудских Островов Флора Даффи во второй раз подряд став чемпионкой. Второй к финишу пришла американка Кэти Заферес, третьей стала британка Джессика Лермонт. Лучшей среди россиянок стала Анастасия Абросимова, занявшая 28-е место.