16:59 | СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

Моисеев продолжит работу на посту главного тренера сборной России

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Главный тренер сборной России Андрей Моисеев планирует продолжить работать с командой в следующем олимпийском цикле. Ранее наставник сообщил, что отчетно-выборная конференция Федерации современного пятиборья России, на которой пройдут выборы главы организации, состоится 20 января.

- Никаких изменений не предвидится. Я продолжаю работать, - цитирует ТАСС Моисеева.

Моисеев возглавляет сборную России с сентября 2012 года, под его руководством команда на Олимпийских играх 2016 года завоевала одну медаль - олимпийским чемпионом стал Александр Лесун.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3792767

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