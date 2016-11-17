Моисеев продолжит работу на посту главного тренера сборной России

Главный тренер сборной России Андрей Моисеев планирует продолжить работать с командой в следующем олимпийском цикле. Ранее наставник сообщил, что отчетно-выборная конференция Федерации современного пятиборья России, на которой пройдут выборы главы организации, состоится 20 января.

- Никаких изменений не предвидится. Я продолжаю работать, - цитирует ТАСС Моисеева.

Моисеев возглавляет сборную России с сентября 2012 года, под его руководством команда на Олимпийских играх 2016 года завоевала одну медаль - олимпийским чемпионом стал Александр Лесун.