Лесун стал лучшим спортсменом России по версии Минспорта

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун стал лауреатом премии Министерства спорта в номинации "Гордость России" и был признан лучшим спортсменом страны. Лесун получил свою статуэтку из рук вице-премьера РФ Виталия Мутко. Вместе с ней ему также причитается денежная премия в размере 500 тысяч рублей.

– Для меня это большая неожиданность, так как в России много достойных спортсменов, а современное пятиборье все-таки не является самым популярным видом, – заявил Лесун. – Я благодарю Министерство за поддержку и постараюсь и впредь оправдать его доверие. (Наталья МАРЬЯНЧИК)