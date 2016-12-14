14:30 | СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

Лесун стал лучшим спортсменом России по версии Минспорта

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Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун стал лауреатом премии Министерства спорта в номинации "Гордость России" и был признан лучшим спортсменом страны. Лесун получил свою статуэтку из рук вице-премьера РФ Виталия Мутко. Вместе с ней ему также причитается денежная премия в размере 500 тысяч рублей.

– Для меня это большая неожиданность, так как в России много достойных спортсменов, а современное пятиборье все-таки не является самым популярным видом, – заявил Лесун. – Я благодарю Министерство за поддержку и постараюсь и впредь оправдать его доверие. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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