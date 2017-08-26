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15:55 | СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

Лесун снялся с чемпионата мира из-за травмы

Личный тренер олимпийского чемпиона 2016 года Александра Лесуна Алексей Хапланов сообщил, что спортсмен принял решение завершить выступление на чемпионате мира. Ранее главный тренер сборной России Андрей Моисеев говорил о том, что пятиборца беспокоят боли в спине.

Напомним, финал чемпионата мира длится два дня. В пятницу, 25 августа, пятиборцы соревновались в фехтовании. 26 августа состоятся соревнования по остальным дисциплинам. По итогам первого дня решающей стадии турнира Лесун занимал промежуточное первое место.

– Из-за проблем со здоровьем мы приняли решение сняться с соревнований", – цитирует ТАСС Хапланова.

Чемпионат мира в Каире завершится 28 августа.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4509738

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