Лесун - пятиборец года, сборная России - команда года, ЧМ в Москве - лучший в истории

Исполком Международного союза современного пятиборья признал олимпийского чемпиона Рио Александра Лесуна лучшим спортсменом года, сообщает официальный сайт ФСПР. Командой года названа сборная России. Кроме того, чемпионат мира в Москве, прошедший с 23 по 29 мая, назван лучшим в истории современного пятиборья.

Отметим, что Лесун выиграл золото Игр с новым рекордом - 1479 очков.