22:48 23 ноября | СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

Лесун - пятиборец года, сборная России - команда года, ЧМ в Москве - лучший в истории

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Исполком Международного союза современного пятиборья признал олимпийского чемпиона Рио Александра Лесуна лучшим спортсменом года, сообщает официальный сайт ФСПР. Командой года названа сборная России. Кроме того, чемпионат мира в Москве, прошедший с 23 по 29 мая, назван лучшим в истории современного пятиборья.

Отметим, что Лесун выиграл золото Игр с новым рекордом - 1479 очков.

Дополнительная информация

http://www.pentathlon-russia.ru/news/intnews/2563-ispolkom-uipm-opredelil-laureatov-2016-goda.html

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