Лесун планирует начать новый олимпийский цикл на Кубке Кремля

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун отметил, что собирается начать подготовку к Олимпийским играм 2020 года на Кубке Кремля. Турнир пройдет 2 октября в столичном КСК ЦСКА. Соревнования пройдут в формате микста, Россию представят два дуэта: олимпийский чемпион 2016 года Лесун выступит с Донатой Римшайте, а Александр Лифанов – с Софией Серкиной.

- Олимпийские игры закончились. Чтобы расти, нужно начинать все заново, - цитирует "Р-Спорт" Лесуна. - И этот старт будет хорошим основанием положить начало новому олимпийскому циклу. Самая лучшая тренировка – это соревнования. Затем, после турнира, будет закладываться основательная подготовительная база, я планирую улучшить результаты в плавании и беге, и к 2020 году подойти в необходимой форме. А к ближайшему чемпионату мира я планирую выйти в оптимальной форме.