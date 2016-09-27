15:59 | СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

Лесун планирует начать новый олимпийский цикл на Кубке Кремля

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Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун отметил, что собирается начать подготовку к Олимпийским играм 2020 года на Кубке Кремля. Турнир пройдет 2 октября в столичном КСК ЦСКА. Соревнования пройдут в формате микста, Россию представят два дуэта: олимпийский чемпион 2016 года Лесун выступит с Донатой Римшайте, а Александр Лифанов – с Софией Серкиной.

- Олимпийские игры закончились. Чтобы расти, нужно начинать все заново, - цитирует "Р-Спорт" Лесуна. - И этот старт будет хорошим основанием положить начало новому олимпийскому циклу. Самая лучшая тренировка – это соревнования. Затем, после турнира, будет закладываться основательная подготовительная база, я планирую улучшить результаты в плавании и беге, и к 2020 году подойти в необходимой форме. А к ближайшему чемпионату мира я планирую выйти в оптимальной форме.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/others/20160927/1100346945.html

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