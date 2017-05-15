Лесун не выступит на этапе Кубка мира в Польше

Главный тренер сборной России Андрей Моисеев подчеркнул, что победитель Олимпиады-2016 Александр Лесун не включен в заявку команды на этап Кубка мира по современному пятиборью, который пройдет с 24 по 30 мая в Польше.

Из россиян на этом турнире выступят Александр Лифанов, Николай Матвеев, Сергей Баранов и Александр Савкин - у мужчин; Анастасия Васильева, Ульяна Баташова, Дарья Грибова и Екатерина Вдовенко - у женщин.

- Лесун не выступит на этом этапе Кубка мира, потому что он не сочетается с индивидуальным планом подготовки к главным стартам сезона, - приводит ТАСС слова Моисеева. - Тем более что Александр, выступая на предыдущих этапах, уже завоевал право на участие в финале Кубка мира.

Финал Кубка мира пройдет с 22 по 26 июня в Вильнюсе. Местом проведения чемпионата Европы в этом году выбран Минск, чемпионата мира - Каир.