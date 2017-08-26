Лесун может сняться с чемпионата мира из-за травмы

Главный тренер сборной России Андрей Моисеев сообщил, что олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун из-за болей в спине может сняться с чемпионата мира в Каире. По его словам, к 11.00 по местному времени (12.00 - по московскому. - Прим. "СЭ") у тренерского штаба национальной команды нет понимания, сможет ли спортсмен продолжить выступление на мировом первенстве.

- Пока неизвестно, сможет ли Лесун из-за проблем со спиной продолжать выступать на чемпионате мира, - цитирует ТАСС Моисеева. - Ясность наступит непосредственно перед вторым видом - плаванием.

Финал чемпионата мира длится два дня. В пятницу, 25 августа, пятиборцы соревновались в фехтовании. 26 августа состоятся соревнования по остальным дисциплинам. По итогам первого дня решающей стадии турнира Лесун занимает промежуточное первое место.