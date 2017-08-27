Уличная атлетика при поддержке Datsun
21:28 | СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

Губайдуллина завоевала золото чемпионата мира по современному пятиборью

1

Россиянка Гульназ Губайдуллина завоевала золотую медаль чемпионата мира по современному пятиборью. Второе место заняла венгерка Софья Фолдхази, третье - белоруска Анастасия Прокопенко.

Для России это второе золото в женском личном турнире на чемпионатах мира с 1997 года.  Тогда первой стала Елизавета Суворова.

Каир (Египет)

Чемпионат мира

Женщины

1. ГУБАЙДУЛЛИНА (Россия) 

2. Софья Фолдхази (Венгрия) 

3. Анастасия Прокопенко (Беларусь)

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

grechka2103

Вот это круто! Молодец! А по вчерашним соревнованиям - ну снялся Лесун, напечатали новость, выделили жирным... А что, соревнования отменили? Почему нет новости о победителе? Это же не чемпионат мира, как никак, главное событие года в современном пятиборье!

22:04