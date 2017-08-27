Губайдуллина завоевала золото чемпионата мира по современному пятиборью

Россиянка Гульназ Губайдуллина завоевала золотую медаль чемпионата мира по современному пятиборью. Второе место заняла венгерка Софья Фолдхази, третье - белоруска Анастасия Прокопенко.

Для России это второе золото в женском личном турнире на чемпионатах мира с 1997 года. Тогда первой стала Елизавета Суворова.

Каир (Египет)

Чемпионат мира

Женщины

1. ГУБАЙДУЛЛИНА (Россия)

2. Софья Фолдхази (Венгрия)

3. Анастасия Прокопенко (Беларусь)