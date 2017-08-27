Губайдуллина завоевала золото чемпионата мира по современному пятиборью

Россиянка Гульназ Губайдуллина завоевала золотую медаль чемпионата мира по современному пятиборью. Второе место заняла венгерка Софья Фолдхази, третье - белоруска Анастасия Прокопенко.
Для России это второе золото в женском личном турнире на чемпионатах мира с 1997 года. Тогда первой стала Елизавета Суворова.
Каир (Египет)
Чемпионат мира
Женщины
1. ГУБАЙДУЛЛИНА (Россия)
2. Софья Фолдхази (Венгрия)
3. Анастасия Прокопенко (Беларусь)
grechka2103
Вот это круто! Молодец! А по вчерашним соревнованиям - ну снялся Лесун, напечатали новость, выделили жирным... А что, соревнования отменили? Почему нет новости о победителе? Это же не чемпионат мира, как никак, главное событие года в современном пятиборье!
22:04