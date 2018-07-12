Чемпионка мира Ибатуллина пропустила допинг-тестирование второй раз

Чемпионка мира по современному пятиборью среди спортсменов не старше 19 лет Аделина Ибатуллина во второй раз пропустила допинг-тестирование во внесоревновательный период, информирует официальный сайт Федерации современного пятиборья России (ФСПР).

Объяснение спортсменки было признано не убедительным. Президент ФСПР Вячеслав Аминов объявил Ибатуллиной строгий выговор. Отмечается, что три подобных нарушения в течение 12 месяцев влекут за собой дисквалификацию на срок до двух лет.

Также за ненадлежащий контроль и отсутствие разъяснительной работы среди спортсменов выговор был объявлен тренеру Ибатуллиной Ивану Бобрышеву и старшему тренеру женской сборной России Марине Колониной.