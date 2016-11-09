Аминов будет переизбираться на пост вице-президента Международного союза современного пятиборья

Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов сообщил, что будет переизбираться на пост вице-президента Международного союза современного пятиборья (UIPM). Отчетно-выборный конгресс UIPM состоится 25 - 27 ноября в немецком Франкфурте-на-Майне. Аминов занимает пост вице-президента UIPM с 2011 года. Действующим президентом UIPM является Клаус Шорманн.

- Я подал заявку на выборы вице-президента (UIPM), - цитирует "Р-Спорт" Аминова. - Также из россиян будет баллотироваться Дмитрий Меньшиков в очень важный орган – технический комитет. Он был в этом комитете предыдущие четыре года. Как раз наличие представителя России в техническом комитете UIPM позволило нам на Олимпиаде в Рио быстро поменять заболевшую лошадь у Александра Лесуна. Лесун в итоге принес стране золото.

На выборах президента Международного союза Россия и те страны, которые солидарны с нами, будут поддерживать Шорманна. Шорманн активно поддерживается (президентом МОК) Томасом Бахом, для UIPM это очень важно.