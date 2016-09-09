Завершились всероссийские соревнования по паралимпийским видам спорта

Всероссийские соревнования для паралимпийцев, отстраненных от участия в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, завершились на спортивных площадках Москвы и Подмосковья, информирует ТАСС. В состязаниях, организованных по инициативе Президента РФ Владимира Путина, приняли участие 263 спортсмена, которые продемонстрировали высочайший уровень мастерства, показав рекордные результаты во многих видах спорта.

Соревнования прошли по семи видам спорта (пауэрлифтинг, пулевая стрельба, стрельба из лука, плавание, легкая атлетика, академическая гребля и гребля на байдарках и каноэ), еще по 11 состоялись мастер-классы (велотрек, волейбол сидя, голбол, конный спорт, настольный теннис и теннис на колясках, триатлон, футбол 5х5, фехтование на колясках, дзюдо и триатлон). Паралимпийцы состязались на площадках подмосковных учебно-тренировочных центров сборных команд РФ "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также на столичном гребном канале в Крылатском.

Во многих видах спорта российские спортсмены показали результаты выше мировых рекордов. Только в плавании их было установлено 12. Также отличились спортсмены в стрельбе из лука и в легкой атлетике. Но из-за дисквалификации Паралимпийского комитета России (ПКР) все установленные на турнире результаты не будут учтены Международным паралимпийским комитетом (МПК).

МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от ВАДА имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.