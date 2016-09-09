Юрий Назаренко: "Венец выступления – мировой рекорд в эстафетном мужском плавании"

Старший тренер сборной России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Юрий Назаренко остался доволен выступлением спортсменов на всероссийских соревнованиях среди паралимпийцев, не допущенных к участию в Паралимпиаде в Рио. По ходу соревнований 8 и 9 сентября российские пловцы превзошли несколько мировых рекордов.

– Мы ставили планку, если бы выступали в Рио-де-Жанейро, около 15 мировых рекордов, здесь установили 13, – цитирует "Р-Спорт" Назаренко. – То есть, вроде бы недоработали. Но в этих условиях, не имея соперников, ребята выступили выше всех похвал. Они преодолели себя даже больше, чем ожидалось. Планка очень высокая была – завоевание первого общекомандного места в Рио.

Ребята после первого дня "накушались". В том плане, что устали, плюс все эти стрессы. Первый день отработали по полной, а на второй – восстановиться не успели. Поэтому в первый день мировых рекордов наустанавливали, а на второй день уже просто сил не было. А если было бы 10 дней, например?

Венец выступления – мировой рекорд в эстафетном мужском плавании. Оно является показателем развития паралимпийского плавания в той или иной стране. Так же, как в обычном плавании эстафета 4 по 200 м вольным стилем. Считаю, что замечательно выступили. Удивили эстафетой, были же вообще никакие, абсолютно никакие. А вторая команда показала где-то третий результат в мире. Представляете, две команды у нас какие! Это уровень высокий, о чем еще говорить.