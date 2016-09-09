Юрий Назаренко: "Российские пловцы заняли бы на Паралимпиаде 1 - 2-е место"

Российские пловцы с результатами, показанными на турнире для отстраненных паралимпийцев России, заняли бы на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро первое или второе место. Об этом сообщил старший тренер паралимпийской сборной России по плаванию Юрий Назаренко. Российские пловцы на соревнованиях для отстраненных паралимпийцев показали десять результатов, которые превосходят мировые рекорды.

- Все спортсмены проплыли свои основные дистанции в связи с тем, что у нас укороченная программа, которая была рассчитана на десять, спортсмены принимают участие не во всех заплывах, которые были запланированы на Паралимпиаду, - цитирует ТАСС Назаренко. - На сегодняшний момент мы установили уже десять мировых рекордов, может быть, будет еще больше - 12, хотя в Рио-де-Жанейро было бы их больше. С такими результатами, которые показывают наши спортсмены здесь, мы могли бы рассчитывать на первое-второе место на Паралимпиаде, все-таки не буду сбрасывать со счетов китайских спортсменов, которые за последний год резко прогрессировали. По итогам первого дня Паралимпиады они завоевали 20 медалей, из них семь золотых, на втором месте британцы, которые всего завоевали 11 медалей, с нами бы у них так не получилось, это я гарантирую, была бы настоящая "заруба".