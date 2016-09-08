Юлия Ефимова: "Российские фехтовальщицы могли выиграть Паралимпиаду, но надо двигаться дальше"

Победительница всероссийских игр, альтернативных Паралимпиаде, фехтовальщица Юлия Ефимова выразила уверенность, что россиянки могли одержать победу на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. При этом, по словам Ефимовой, надо готовиться к новым стартам. Напомним, сборная России в полном составе была отстранена от Игр.

– У нас очень сильная команда, мы выиграли чемпионат мира и Европы, – приводит "Р-Спорт" слова Ефимовой. – И, конечно же, у нас были основания рассчитывать на победу. Мы расстроены, но сегодня уже об этом не думаем. Будем готовиться к новым стартам.

Можно расстраиваться, а можно видеть и положительное: у нас были очень интересные четыре года. И приятно, что на открытии Игр сборная Белоруссии прошла с российским флагом. Белорусы – наши друзья, очень здорово, что они нас поддержали. Это очень приятно, что о нас помнят, переживают и сожалеют, что нас нет.